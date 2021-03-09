Компания Mercedes-Benz отзывает в РФ 137 кроссоверов GLC из-за проблем со стартером

09.03.2021, 21:42, Новости дня

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В российском офисе Mercedes-Benz анонсировали отзыва 140 автомобилей на отечественном рынке.

Речь идет о кроссоверах Mercedes-Benz GLC, которые были проданы в период с 2018 по 2019 год. Специалистами обнаружена проблема в резьбовом соединении плюсового провода, который не соответствует требуемой спецификации. Вместе с тем эксперты также сообщили от отзыве нескольких компактных моделях Mercedes-Benz А, которые выпущены в прошлом году. Специалисты бренда намерены устранить все дефекты в кратчайшие сроки.

Представители компании также анонсировали, что все неисправности будут исключены совершенно бесплатно. Всем владельцам техники уже рассылаются письма с приглашением посетить сервисные центры.