 

Hyundai привезет в Россию новый кроссовер Hyundai Tucson в 2021 году

09.03.2021, 21:42, Новости дня
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На американском рынке поступила в продажу обновленная модель кроссовера Hyundai Tucson.

Данный экземпляр доступен в стандартной комплектации по цене от 25 тысяч долларов. Под капотом используется 2,5-литровый бензиновый агрегат. Кроем того, покупатели также могут приобрести кроссовер с системой полного привода за 27,9 тысяч долларов. Напомним, кроссовер Hyundai Tucson поставляется также с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и гибридной силовой установкой.

Напомним, для российского рынка стандартная комплектация предусматривает двухлитровый бензиновый двигатель, а также передний привод. Приобрести модель Hyundai Tucson можно по цене от 1,74 миллиона рублей на российском рынке.



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