Мендель: Зеленский даже Facebook уже удалил у себя из телефона

09.03.2021, 21:38, Новости дня

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В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент удалил Facebook на своем телефоне.

На вопрос, сколько времени президент может по разным причинам проводить в соцсетях, Мендель ответила: “Сейчас меньше”.

“Обычно когда мы на работе, я особо не вижу. Он берет телефон: ему присылают разные сообщения. Он не берет телефон, чтобы посидеть в соцсетях. Он, по-моему, даже Facebook уже удалил у себя из телефона. Он говорит: “А какой смысл?”, – рассказала она.

Бацман отметила, что по словам нескольких человек из команды президента, часто случается, что когда они в Facebook что-то комментируют или лайкают, через какое-то время Зеленский лично перезванивает и спрашивает о причинах. “Действительно настолько важно Зеленскому то, что происходит в Facebook, в YouTube, раз он так за этим следит? И почему это важно?”, – спросила она.

“Владимир Зеленский настолько масштабный человек, что я бы даже так не формулировала этот вопрос. Он на самом деле не беспокоится о лайках или комментариях, или каких-то постах. Он думает о глобальной стратегии информационно здорового общества. И соцсети сегодня играют в этом огромную роль. Потому что дезинформация бьет по психике людей. Она создает просто нездоровую атмосферу, мягко говоря”, – ответила Мендель.

Она также рассказала, что сама удалила Telegram с телефона по совету Службы безопасности, и просматривает его с ноутбука по вечерам. Кроме того, спикер президента закрывала комментарии в своем Facebook по просьбе специалистов SMM.

“Я думаю, это было правильно, потому что у нас тогда был вакуум большой, было много дезинфы: действительно много. И журналисты очень часто не отличали, где вот эти боты: атака месседжами другой стороны, – а где настоящие люди. И писали об этом материалы, получилась такая негативизация образа”, – рассказала она.

Несколько дней назад Мендель все же открыла комментарии, чтобы поднимать рейтинг своих постов.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Сегодня Зеленский заявил, что украинцы должны уметь с детства распознавать пропаганду и фейки. “Когда мы берем в руки телефон, включаем компьютер, телевизор или планшет, мы должны включать критическое мышление”, – сказал он. Для этого в Украине в ближайшее время будет создан Центр противодействия дезинформации.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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