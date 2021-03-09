Радуцкий назвал причины медленного темпа вакцинации в Украине

09.03.2021, 21:38, Новости дня

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В Украине медленно идет кампания по вакцинации, в частности, из-за недостаточной финансовой мотивации медиков. Об этом 9 марта заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

По словам Радуцкого, еще одна из причин – нехватка мобильных бригад до старта кампании. В некоторых регионах на прошлой неделе работало одна – две бригады. На этой неделе развернули дополнительные бригады. Сейчас есть 130 бригад, до конца этой недели, по сообщению Минздрава, подготовят 200 бригад, заявил он.

“Расчетная “мощность” одной бригады составляет 80 – 100 прививок в сутки. То есть теоретически мы можем выйти на уровень 15 – 20 тыс. прививок в сутки. Но будут ли мотивированы бригады работать на максимальную мощность?” – подчеркнул Радуцкий.

Он отметил, что тариф Национальной служба здоровья Украины (НСЗУ) за каждую первую прививку составляет 25 грн, 65 грн – за вторую (8 тыс. грн уплачивается на этапе формирования бригады).

“Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию”, – пояснил Радуцкий.

Радуцкий рассказал, что из некоторых регионов поступает “тревожная информация” – медикам из бригад обещали премии, но люди так и не понимают, получат ли эти деньги.

Глава комитета считает, что нужно финансово мотивировать непосредственно сотрудников бригад. Четко определить сумму, которую они получают за каждую прививку. По его мнению, медики должны быть заинтересованы в том, чтобы прививки сделало как можно большее количество людей. Один из “рецептов” – зафиксировать соответствующую норму в коллективном договоре работников медицинского учреждения.

Он заявил, что также надо уделять больше внимания местной власти, которая отвечает за логистику, бригадам и минимизировать случаи утилизации вакцины.

“Во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через шесть часов. Поэтому, по специальной программе, после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/282869390028993

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 9 марта в Украине были привиты 19 118 человек. За минувшие сутки в стране ввели 1171 дозу вакцины от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

1 марта в календарь вакцинации были внесены изменения, которые позволят использовать остатки вакцин для общественных деятелей и публичных персон, чтобы популяризировать вакцинацию.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX бесплатно получит 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что страна получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

По состоянию на 9 марта в Украине подтвердили 1 410 061 случай коронавирусной инфекции, скончалось 27 204 пациента, выздоровело 1 199 229 человек. За последние сутки в стране подтвердили 3261 новый случай коронавируса.

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