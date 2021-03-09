 

Володин обсудит цифровой суверенитет с главой ПАСЕ

09.03.2021, 21:36, Разное
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Зарубежные IT-компании нарушают национальные законодательства и права граждан, подчеркнул Володин. По его словам, вопросы цифрового суверенитета становятся все более актуальными.

“Правильно было бы вынести эту тему и на обсуждение с председателем ПАСЕ», — заявил председатель ГД.

Непозволительно нарушать национальные законодательства и основополагающие права граждан, убежден Володин. На его взгляд, повлиять на зарубежные интернет-платформы могли бы поправки в налоговое законодательство и Уголовный кодекс.

Такие шаги уже применяются в других странах, указал спикер. Но подобные предложения нужно тщательно обсуждать, подчеркнул спикер Государственной Думы.

Что касается предстоящей встречи с главой ПАСЕ, то Володин еще раз напомнил, что Россия выступает за равный и уважительный диалог без двойных стандартов. По его словам, большинство стран – членов ПАСЕ занимают разумную позицию. Проблема в том, отметил спикер, что они находятся под давлением Соединенных Штатов.

Вcтреча Вячеслава Володина и Хендрика Дамса пройдет 15 марта в Государственной Думе. Спикер ГД отмечал, что одной из тем разговора станет санкционная политика.

Ранее председатель ПАСЕ выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Россией. Парламентская дипломатия – краеугольный камень в сотрудничестве вокруг общих интересов, говорил он.



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