Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета в небе над Крымом: Всем остальным – хорошего полета

09.03.2021, 21:36, Разное

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В социальной сети “ТикТок” появилось весьма провокационное видео. Оно было записано на борту самолёта украинской авиакомпании Windrose во время полёта над российскими территориями.

Когда авиалайнер находился в небе над Крымом, пилот неожиданно включил громкую связь и буквально начал издеваться над российскими пассажирами. Летчик обратился к россиянам на украинском языке и заявил, что маршрут воздушного судна пролегает над землёй, которая принадлежит Украине. А если они считают иначе – у них есть прекрасная возможность “воссоединиться с родной гаванью”, выпрыгнув из самолёта. При этом мужчина язвительно напомнил, что аварийные выходы отмечены зелёными указателями. Всем остальным он пожелал хорошего полёта, передаёт телеканал “Царьград”.

После курьёзного инцидента в СМИ и соцсетях начался настоящий скандал. Украинские масс-медиа расценили слова пилота как безобидную шутку, однако представители самой авиакомпании выходку лётчика не оценили и попытались в спешке скрыть следы произошедшего. Видео было удалено из ТикТока, однако многие пользователи успели сохранить его и опубликовать на других интернет-ресурсах, благодаря чему оно стало достоянием общественности.

Напомним, что Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией после того, как крымчане поддержали это решение на референдуме в 2014 году. Однако в Киеве по сей день считают полуостров украинской территорией.