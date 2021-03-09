 

Лучший смартфон компании Xiaomi выходит уже в середине марта

09.03.2021, 21:34, Разное
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Компания Xiaomi заявила о выпуске самого лучшего своего смартфона уже в марте. Основная камера Xiaomi Mi 11 Pro получит 50 Мп, 50-кратный зум, 120 герц, 120-ваттную зарядку и самый производительный процессор.
Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro обещает превзойти показатели всех ранее произведенных аппаратов китайского бренда. Как заявило его руководство, внешне устройство продолжит дизайнерскую линейку, реализованную в Xiaomi Mi 11. Устройство отличится новым функционалом дисплея, камеры, зарядки, а также самой актуальной модификацией однокристальной платформы.

Вместе с Snapdragon 888 в девайсе установлены чипы наиболее быстрой оперативной и флеш-памятью, объем которых пока держится в секрете. Объектив ISOCELL GN2 от южнокорейской Samsung получил разрешение 50 Мп в оптическом формате 1/1,12 дюйма. Также присутствует «на борту» гаджета перископный модуль с 50-кратным масштабированием. 6,81-дюймовый дисплей 3200 на 1440 точек поддерживает 120-герцную частоту обновления изображений, а частота опроса его сенсорного слоя составляет 480 Герц.

Кроме того, смартфон Xiaomi Mi 11 Pro оснастят вместительным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки на 120 Ватт. Не забыл разработчик и о привлекательном внешнем виде «умного телефона», задние панели которого получили четыре варианта цветового решения, голубой, синий, черный и желтый. Выведут на рынок новинку уже в марте, а официальную презентацию стоит ожидать в ближайшие две недели.

Источник: www.ixbt.com



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