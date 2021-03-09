 

Елизавету в новом сериале канала «Россия 1» сыграет Юлия Хлынина

09.03.2021, 21:34, Разное
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В столице стартовали съемки исторического сериала, режиссером которого является Дмитрий Иосифов. В приквеле «Екатерины», являющимся проектом канала «Россия 1», Елизавету сыграет Юлия Хлынина. Звезда фильма «Лед-2» перевоплотится в юную цесаревну с яркой судьбой, которой предстоит стать самой влиятельной женщиной в империи.
После смерти Петра I управлять государством должна 16-летняя Елизавета. Завещание, написанное отцом, стало для нее настоящей кармой и испытанием. Молодая девушка попадает в центр дворцовых интриг, противостоя влиятельным придворным. Даже ее мать, Екатерина I, готова начать борьбу с цесаревной за трон.

В Сети уже появились первые кадры со съемок многосерийной картины «Елизавета». Зрителей ждут шикарные костюмы и впечатляющие интерьеры дворцов XVIII века. В новом проекте можно будет также увидеть Алексея Аграновича, Александра Балуева, Агриппину Стеклову и Виктора Ракова. Кроме этого, сериал откроет россиянам Алису Лозовскую и Дениса Нурулина молодых и талантливых актеров.

Источник: www.vesti.ru



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