Жириновский раскритиковал песню Manizha для «Евровидения-2021»

09.03.2021, 21:34, Разное

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На отборочном конкурсе за право представлять Россию на «Евровидении-2021» победила певица Manizha. Ее песню Russian woman раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вчера состоялся отборочный концерт кандидатов на участие в «Евровидении-2021» от Российской Федерации. После победы с результатом более 39 процентов зрительских голосов на исполнительницу Manizha обрушилась не только слава, но и множество негатива. Представленная артисткой песня Russian woman пришлась не по душе как комментатором на разнообразных сетевых ресурсах, так и известным личностям.

Среди критиков певицы и лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский. Свое мнение политик высказал в интервью с журналистами ряда федеральных СМИ. Владимир Вольфович считает, что выбор такой композиции может плохо отразиться на имидже россиянок.

Причиной такой оценки стало то, что в песне Manizha поет не только о силе духа и красоте соотечественниц. Есть в ней строчки и о переживаниях по поводу своей внешности и отношений с мужчинами, а также детях, растущих без отца. По мнению главного либерал-демократа страны, такая «реклама» русским женщинам на международном уровне не нужна.

Жириновский уверен, что композиция, с которой РФ участвует в конкурсе, должна нести радость и поднимать настроение, а не рассказывать о проблемах. Отметим, в этом году конкурс пройдет в нидерландском Роттердаме. В минувшем году «Евровидение-2020» не состоялось из-за пандемии коронавируса.

Источник: inforeactor.ru