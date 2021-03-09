 

Мнение: Переформат состоялся

09.03.2021, 21:32, Разное
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И вот оно – долгожданное переформатирование блога, который в своем прежнем виде давно надоел всем читателям! Но сначала – по традиции благодарности тем, кто поддержал блог в марте:

Леониду Б.,
Михаилу Владиславовичу К.,
Николаю Михайловичу В.,
Алексу Миличу!

Прямо так и подарил бы вам, дорогие друзья, персональные приглашения на подписку моего канала на Ютуб… правда, вы и так это можете сделать безо всяких приглашений.

Отныне наш “Сапожник” будет блогом неспешным, литературно-оздоровительным. Буду здесь помещать главы моего нового романа, возможно, какие-то рецензии, а также, раз уж взялся, продолжу освещать тему “Истощение Сапожника” – примерно раз в месяц (там есть что сообщить отрадного). В целом количество публикаций планирую для начала сократить раз в 10. Но в идеале, конечно, надо бы иметь 4-5 публикаций в месяц – как и подобает нормальному блогу, который ведут исключительно в порядке хобби.

Какие-то политические экзерсисы буду, наверно, иногда помещать на Фейсбуке – хотя и ФБ, похоже, умирающий формат. Всем привет!

Источник: Размышления вольного социолога



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