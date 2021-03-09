Мнение: Путин в коридоре

09.03.2021, 21:26, Разное

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Путин, оказывается, поздравил женщин с 8 марта. Как и год назад, и два, и три…

Фотография поздравляющего получилась добротной. Как и прошлогодняя.

Но вот на видеозаписи вылезла несуразность. Президент, оказывается, поздравляет женщин где-то в коридоре, у двери…

На прошлогодней записи эта несуразность была еще больше бросающейся в глаза. Там кроме двери в кадр еще и стул попал.

Но в этом году Путина передвинули.

Но все-равно выглядит запись так, будто Путин вспомнил, что надо женщин поздравить чуть ли не на бегу, в коридоре. Где вспомнил, там и записали……

А вот в 2019-ом Путин поздравил женщин стоя в зале….

Впрочем, у меня сложилось впечатление, что во всех случах Путина записывали на хромакее. А потом подложили задний фон…

Поэтому-то я и недоумеваю, почему, монтируя поздравление, Путина выставили в коридор?

Фотографии отсюда

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