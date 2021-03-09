 

Мнение: Путин в коридоре

09.03.2021, 21:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Путин, оказывается, поздравил женщин с 8 марта. Как и год назад, и два, и три…

Фотография поздравляющего получилась добротной. Как и прошлогодняя.

Но вот на видеозаписи вылезла несуразность.     Президент, оказывается, поздравляет женщин где-то в коридоре, у двери…

На прошлогодней записи эта несуразность была еще больше бросающейся в глаза. Там кроме двери в кадр  еще и стул попал.

Но в этом году Путина передвинули.

Но все-равно выглядит запись так, будто Путин вспомнил, что надо женщин поздравить чуть ли не на бегу, в коридоре. Где вспомнил, там и записали……

А вот в 2019-ом Путин поздравил женщин стоя в зале….

Впрочем, у меня сложилось впечатление, что во всех случах Путина записывали на хромакее. А потом подложили задний фон…

Поэтому-то я и недоумеваю, почему, монтируя поздравление, Путина выставили в коридор?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Анастасия Макеева призналась, что была на грани жизни и смерти

19.08 / Беременность назвали фактором риска тяжёлого течения коронавируса

21.11 / Мнение: Точки перегиба

05.11 / Белорусские студенты, отчисленные за протесты и призванные в армию, пройдут срочную службу в Нагорном Карабахе

09.08 / Мнение: Киев испугался выбора жителей Донбасса

29.11 / «Вам и путинских хватит»

12.10 / В России предложили ввести налог на отсутствие детей (бездетность)

18.01 / Рискующую лишиться квартиры на Арбате вдову Николая Крючкова защитил СКР

04.02 / Губернатор Петербурга Беглов предложил ежегодно праздновать день силовиков

03.10 / Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска