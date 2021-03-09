 

Странный вопрос Полины Дибровой – Личное мнение

09.03.2021, 21:24, Разное
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Полинка — задорная такая девка «кровь с молоком», которая гармонично смотрелась бы в объятиях горячего, полного жизненной энергии деревенского молодого парня — пошла по другому пути и нарожала «семеро по лавкам» от дедушки Диброва.


Фото: istockphoto.com, Соцсети

В прошлом году 60-летний дедушка перенёс то ли инсульт, то ли микроинсульт, то ли просто кровь в голову ударила при виде прелестей жены, на которые спокойно смотреть нельзя, и теперь Полинка задаётся интересным вопросом.

Нет, не на какие шиши, если что, хоронить бабушку, а другим вопросом.

Обнимая и целуя своего дедушку так, как я, в своё время, обнимала и целовала свою бабушку, Полинка спрашивает у подписчиц:

Как влюбить мужа в спорт? У кого есть опыт? Мне кажется это необходимо для здоровья и хорошего самочувствия + пример для детей. Пока Дмитрий не понимает зачем бы это ему было нужно.

Конечно, не понимает. Пожилой человек как-никак: во времена его молодости и слов-то таких, как йога, фитнес, кроссфит, никто и не знал.

А тут жена — образцовая такая самка человека в самом хорошем смысле слова! — пристаёт со своим спортзалом.

Вспомните своих дедушек и бабушек. Представьте, что вы бы припёрлись к ним и давай их тянуть на фитнес.

Какой была бы их реакция? Смешно, да?


Фото: Соцсети

Ошибка Полины в том, что она пытается заставить пожилого человека жить жизнью молодого, здорового мужчины. Просто потому, что она сама — здоровая и молодая.

В ней много жизни, много энергии, много секса, но разделить всё это, судя по всему, — не с кем.

Рядом — дедушка с лицом бабушки, который любит вкусно покушать и почитать книжку, а не скакать на квадроциклах, на жене и на лошадях по саванне.

В своё время Полина сделала неправильный выбор, за который теперь расплачивается и она сама, и дедушка, и дети, у которых вместо папы — дедушка.

Жалко Полинку? Мне — очень. А вам? Почему?

Источник: Лена Миро



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