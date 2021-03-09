Ветераны поддержали решение Дегтярева создать координационный совет в Хабаровском крае

09.03.2021, 21:16, Новости дня

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первое заседание координационного совета при главе региона по вопросам оказания содействия деятельности общественных объединений ветеранов (пенсионеров).

Участники подтвердили его «председательские» полномочия, а также избрали первого заместителя. Им стал советник губернатора края, полковник запаса Сергей Васильев. Об этом информирует «Амурпресс».

Дегтярев заинтересованно отнесся к инициативе ветеранов-общественников. Для того, чтобы защитить их права и выразить уважение, глава региона инициировал создание нового общественного института, который будет координировать взаимодействие общественников и властей.

В первом заседании приняли участие председатель ветеранской организации пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Виталий Хромов, заместитель председателя первичной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда аппарата губернатора и правительства Хабаровского края Ирина Стрелкова, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю Анаида Акопян, председатель правления Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Юрий Рошка, председатель правления Хабаровской городской общественной организации ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и военно-морского флота Адольф Зубков, председатель Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Светлана Кондратьева.

Глава региона поблагодарил участников встречи за их активную гражданскую позицию.

«К сожалению, значительный потенциал ветеранских организаций полностью не использован. Мы должны совместными усилиями это поправить. Я лично готов вместе с вами активно работать в этом направлении. Полагаю, что наша первая встреча будет способствовать более тесному знакомству, определению приоритетов в нашей совместной деятельности», – обратился к участникам координационного совета Михаил Дегтярев.

Он призвал ветеранов активнее включаться в патриотическое воспитание детей и молодежи, напомнил, какое важное значение придает этой деятельности президент Владимир Путин.

«Как сказал наш президент, патриотическое воспитание должно стать прежде всего органичной частью жизни самого общества. Только объединив усилия, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее судьбе», – процитировал главу государства врио губернатора.

Высокую оценку факту создания координационного совета ветеранских организаций дал председатель правления Хабаровской городской общественной организации ветеранов Краснознаменной флотилии и Военно-Морского флота Адольф Зубков.

«Предложения о создании такой структуры звучали и при других губернаторах, – подчеркнул ветеран и интервью агентству АмурПРЕСС, – но они не поддерживались. Наверно, побаивались коллеги Дегтярева ветеранских оценок и принципиальной позиции. Мы ведь ничего не боимся и говорим все, как есть, а это далеко не всех чиновников устраивает. Новый врио губернатора – политик молодой, мыслит свежо и людей старшего возраста уважает. По моему мнению, он сделал правильный ход и обрел в нашем лице сильных союзников. Надеюсь, что работать мы будем продуктивно и сообща. Поле для совместной деятельности огромное», ­– отметил Зубков.

Напомним, с предложением о создании этого органа к Михаилу Дегтяреву в январе на личном приеме обратился председатель общественной организации ветеранов пограничной службы Виталий Хромов. Он сообщил, что вопрос волнует многих его коллег: в регионе не было структуры, которая замкнула бы на себя координацию деятельности ветеранских организаций с органами государственной власти разного уровня.