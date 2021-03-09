Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах

09.03.2021, 21:16, Новости дня

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Закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, был подписан президентом Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По решению главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Об этом сообщается на официальном портале правовой информаци.

Оперативная блокировка сим-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.

Напомним, в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве в июле прошлого года был выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам. Установлено, что запрещенные в СИЗО мобильные телефоны попадали туда через сотрудников изолятора.