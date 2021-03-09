Мнение: Стоимость владения автомобилем, велосипед против трамвая и российские экзоскелеты

09.03.2021, 21:12, Разное

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1. В Сбербанке подсчитали годовые расходы россиян на содержание автомобиля. В год средний российский автовладелец тратит на машину 108 тысяч рублей, из них 57 тысяч на бензин. Цифры оказались не такими уж малыми. В связи с этим «СберАвто» и «СберМаркет» опросили экспертов, которые посоветовали, как сэкономить:

https://lenta.ru/news/2021/02/27/avto/

Специалисты отметили, что можно сэкономить на топливе, учитывая, что большая часть расходов приходится на него. Так, можно перейти на дизельное или газовое топливо, хотя этот вариант предполагает «громоздкое и небезопасное оборудование». «Куб метана стоит примерно 19 рублей. Куб метана эквивалентен литру бензина. Такое оборудование окупается примерно за год с небольшим», — отметил независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков порекомендовал присмотреться к АИ-92. «Если двигатель рассчитан на езду на 92-м бензине, то он основные параметры свои выдает на 92-м. И заливать в него 95-й или 98-й смысла большого нет», — пояснил он. Однако Кадаков призвал помнить, что если в рассчитанный на АИ-95 двигатель залить топливо с меньшим октановым числом, то мотор потеряет в мощности, а экономия будет мизерной. «Расход может даже вырасти, и это “съест” разницу в цене», — заключил редактор.

В «СберАвто» напомнили, что сэкономить поможет и внимательное изучение страхового рынка при покупке ОСАГО. «При езде без аварий стоимость полиса снижается, меняется она и в зависимости от стажа», — напомнили в пресс-службе. Помимо этого, есть варианты сэкономить и на каско — «франшизы, страхование определенного пробега».

Также можно сэкономить на запчастях, заказав оригинал, но напрямую у производителя из-за рубежа. Однако специалисты советуют не экономить на официальном обслуживании, утверждая, что это «прозрачная история автомобиля, которая в дальнейшем повышает его ценник при перепродаже».

Впрочем, есть и более очевидные способы экономии на автомобиле: сокращение ненужных поездок, удалённая работа, покупка автомобиля ниже классом, переход на онлайн-услуги и онлайн-покупки.

2. «Их нравы». Велосипедист напал на трамвай, который выехал на его велосипедную дорожку:

https://9gag.com/gag/a1ro3Y8

Как сообщают в комментариях, беднягу не пустили в трамвай с велосипедом на предыдущей остановке, и он решил отомстить рогатому противнику сначала медленной ездой, а потом и физическим нападением.

3. По наводке kvisaz наткнулся на статью про русские экзоскелеты.

https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2021/02/08/russias-iron-outlaws—is-truly-bulletproof-armor-possible/

Форбс пишет, что русская броня будет выдерживать обстрел из .50 калибра. Я не специалист по оружию, однако я знаю, что речь идёт о тяжёлых и мощных патронах, которые применяются в пулемётах и в снайперских винтовках:

https://ru.wikipedia.org/wiki/12,7_×_99_мм_НАТО

Объявить всё фантазиями русских корреспондент Форбса явно хочет, но не может. У нас есть уже пассивный экзоскелет Sotnik (журналист переводит — «Центурион»), который успешно применяется в Сирии. Если даже пассивный экзоскелет позволяет солдату переносить 50-75 килограмм брони, можно только в предвкушении выпустить воздух из носа, задумавшись, какой слой защиты позволит нести активный экзоскелет.