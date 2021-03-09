Рецепт к Масленице: блинный торт с японской сакурой

09.03.2021, 21:00, Разное

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Ингредиенты для блинчиков:

Молоко — 250 мл

Сакура — 10 г

Мука — 80 гр

Сахар — 30 гр

Сливочное масло — 15 гр

Соль — 1 гр

Яйца — 2 шт

Экстракт ванили — 2 гр

Приготовление:

1. Яйца и сахар перемешайте венчиком, чтобы сахар растворился. Затем влейте молоко и перемешайте.

2. Муку просейте через сито и постепенно введите в яичную смесь, добавьте соль и все хорошо перемешайте. Муку советуем японскую “Showa” для темпуры.

3. Растворите сливочное масло и добавьте в тесто с ванильным экстрактом (масло должно быть теплое, но не горячее). Добавьте промытую от соли и измельченную сакуру. Можно замочить перед этим на 30 минут.

4. Нагрейте сковороду, добавьте немного масла для первого блинчика. Вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите тесто по сковороде, подождите 20-30 секунд и переверните. Блинчик не надо зажаривать до сильного румянца.

Ингредиенты для сакура-крема:

Сливки 33% — 100 гр

Сакура — 15 гр

Сливочный сыр — 500 гр

Сахарная пудра — 70 гр

Приготовление:

1. Промываем сакуру от соли и замачиваем на 2 часа в холодной воде.

2. В чаше до плотных пиков взбиваем сливки.

3. Добавляем во взбитые сливки сливочный сыр и сахарную пудру, взбиваем. Затем добавляем нарезанные цветы сакуры. Когда масса станет однородной, убираем в холодильник, так она наберет прочность.

4. Смазываем каждый блинчик тонким слоем крема, один за другим. После этого уберите торт на 3 часа в холодильник.