Пресс-секретарь Эрдогана – США признались, что С-400 — это политический вопрос

09.03.2021, 20:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как отметил в интервью Bloomberg пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, Турция предлагала США провести технический анализ российских С-400 на предмет их совместимости с вооружениями НАТО. Однако им ответили в Вашингтоне, что это вопрос политики, и отказались его обсуждать.



Reuters

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын дал интервью Bloomberg, в котором высказался, в том числе, о приобретении российских комплексов С-400. По его словам, они со Штатами могли бы разрешить эти вопросы с помощью конструктивного диалога: «Но американские политики должны понимать, насколько серьёзны эти вопросы для Турции. Они касаются наших самых глубочайших переживаний по поводу национальной безопасности. Решение Турции о приобретении С-400 было принято не за одну ночь».

По словам чиновника, Турция всё равно считает, что может иметь и американские ракеты Patriot, и российские С-400. Просто российские комплексы не будут интегрированы в систему НАТО.

Как отметил Калын, США утверждали, что С-400 представляют угрозу для американских F-35. «Мы сказали, давайте посмотрим на это с технической точки зрения. Они отказались и сказали, что это не технический, а политический вопрос. Хорошо, тогда в чём политический вопрос, в том, что мы покупаем их у России? Давайте обсудим это и варианты, как мы можем вместе решить этот вопрос», — рассказал в интервью турецкий чиновник.

«С Россией у нас были некоторые точки разногласий, но мы смогли разрешить их все с помощью конструктивного диалога. Почему мы не можем сделать то же самое с США? Если какая-то другая страна придёт к нам с максималистской позицией и станет требовать «или по-нашему, или никак», то это только оттолкнёт от них», — отметил Калын.

При этом он заверил, что отношения Турции и США могут работать в конструктивном ключе в тех вопросах, где они способны друг друга обогатить или ответить на вызовы, которые касаются обе стороны. Тем более у Турции выгодная геополитическая позиция и хорошее положение в НАТО. Но чтобы такие отношения работали на благо обеих сторон, они должны быть основаны на взаимном уважении и взаимных интересах. И от союзников Турция хотела бы увидеть конкретные действия.

Что же до Евросоюза, то с ним у Турции тоже широкая повестка дня. Как минимум, им нужно доработать соглашение по мигрантам. За последние годы многое изменилось. Как настаивает Ибрагим Калын в интервью для Bloomberg, деньги, выделяемые Европой, идут не самой Турции, а сирийским беженцам, а им важно показать, что мир от них не отвернулся.