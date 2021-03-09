 

Audi показала высокотехнологичный интерьер электрического кроссовера Q4 E-Tron

09.03.2021, 20:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецкий бренд Audi готовится к скорому выходу серийной версии электрического кроссовера Q4 E-Tron.

Данный автомобиль отличается просторным салоном с продвинутыми опциями и цифровой приборной панелью. Кроме того, на центральной консоли применили 11,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Известно, что вместо многих физических кнопок ограничились сенсорными панелями. С такими особенностями уровень тактильности и удобства значительно выше.

Предполагается, что новый электрический кроссовер Q4 E-Tron получит купеобразный кузов. Кроме того, инженеры выполнили автомобиль на проверенной архитектуре MEB Volkswagen Group. Остальные характеристики и уровень производительности пока не раскрыты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В «Черкизово» начали расследовать появление COVID-19 на упаковке продукции в Китае

22.07 / Мишустин рассказал о совете Жириновского перед отчетом в Госдуме

11.09 / Кириенко объявил о начале креативной революции в России

11.11 / СНБ Армении задержала лидера оппозиции Царукяна

02.02 / Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта

21.08 / Экономика: Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

24.01 / В ряде областей Украины проходят повторные выборы

12.11 / В столице Туркменистана установили золотой памятник алабаю

19.11 / Суд отпустил экс-губернатора Меня с рядом условий

25.08 / Одну из самых высоких башен мира в Малайзии подсветили в цвета флага Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска