Audi показала высокотехнологичный интерьер электрического кроссовера Q4 E-Tron

09.03.2021, 20:52, Новости дня

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Немецкий бренд Audi готовится к скорому выходу серийной версии электрического кроссовера Q4 E-Tron.

Данный автомобиль отличается просторным салоном с продвинутыми опциями и цифровой приборной панелью. Кроме того, на центральной консоли применили 11,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Известно, что вместо многих физических кнопок ограничились сенсорными панелями. С такими особенностями уровень тактильности и удобства значительно выше.

Предполагается, что новый электрический кроссовер Q4 E-Tron получит купеобразный кузов. Кроме того, инженеры выполнили автомобиль на проверенной архитектуре MEB Volkswagen Group. Остальные характеристики и уровень производительности пока не раскрыты.