Российский рынок LCV в феврале продемонстрировал высокий рост

09.03.2021, 20:52, Новости дня

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Российский рынок в прошлом месяце продемонстрировал увеличение спроса на легковые коммерческие машины.

В феврале местные дилеры сумели продать порядка 8,4 тысяч новых машин, что свидетельствует о приросте продаж на 12,3% по сравнению с теми результатами, которые достигли годом ранее. Кроме того, с начала 2021 года общее количество реализованных машин достигает 15,6 тысяч экземпляров, что также подтверждает увеличенный спрос на 3,5% по сравнению с 2020 годом.

Наибольшей популярностью у отечественных клиентов пользуется продукция бренда ГАЗ, который продал в феврале свыше 3,2 тысяч новых машин. Однако аналитики констатировали, что указанный результат оказался ниже на 4,8% по сравнению с теми объемами, которые достигли годом ранее.