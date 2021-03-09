Мнение: Дуболомы из Роскомнадзора

09.03.2021, 20:50, Разное

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Дуболомы из Роскомнадзора снова не подводят.

Мирославу Бердник обвинили в пропаганде идеологии нацистов и их пособников.

Я – угроза нацбезопасности России

Мне пришла угроза от Роскомнадзора заблокировать мой блог, вернее, пока отдельные страницы блога, на территории России за публикацию направленных против России материалов, в которых "пропагандируется идеология известных террористов, нацистов и их пособников, формируются антироссийские установки, распространяются призывы к осуществлению насильственных действий по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам".

Речь идет о публикации от 14 октября 2020 года статьи ПРОТИВ марша украинских националистов в т.н. "день УПА", где националисты требовали от Зеленского принять закон о коллаборантах, закрыть оппозиционные т.н. "каналы Медведчука", "обеспечить реакцию СБУ и Нацполиции на пророссийскую деятельность граждан Украины после 2014 года" (что он впоследствии послушно и начал делать).

Т.е., я оказалась, как и в случае с осуждением пользователя соцсетей, который разместил фото с бросанием фашистских знамен к мавзолею, за пропаганду фашизма.

Причем, это не первая угроза Роскомнадзора. Примерно полгода назад под аналогичной угрозой я была вынуждена удалить публикацию, в которой критиковала детские сборы, в которых дети играли в игру по мотивам книги Ларисы Ницой о мурашах и изображали свои победы над москалями.

Т.е. мой пост запретили за КРИТИКУ подобных проявлений и призывы к украинской власти пресечь подобные националистические проявления.

Кроме того, у меня на странице нет указания, что эти организации согласно закону РФ запрещены на территории России. Но если я буду делать подобное примечание, то сразу стану фигурантом дела о покушении на территориальную целостность Украины!

Т.е. таких химер, как я начинают бить уже с двух сторон! Выходит, России не нужны в стане враждебного государства дружественно настроенные к ней общественные деятели?

И что мне в такой ситуации делать? По требованию Роскомнадзора прекратить критиковать и разоблачать ОУН-УПА, "Правый сектор" УНА-УНСО. Нацкорпус и другие неонацистские группировки и вскрывать нацистскую сущность украинского национализма?

https://varjag2007su.livejournal.com/8209070.html – цинк

Идиотизм запредельный. Мирослава Бердник долгие годы последовательно выступает против нацизма и украинских пособников нацизма. Она на эту тему регулярно пишет, у меня еще даже аккаунта в Живом Журнале не было, а у нее на эту тему выходили публикации.

В каком горячечном бреду РКН привидилась "пропаганда идеологии известных террористов" можно только гадать…

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