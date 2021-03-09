Каждая третья женщина в мире подверглась насилию – ВОЗ

09.03.2021, 20:48, Новости дня

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Каждая третья женщина в мире (около 736 млн) подвергалась физическому или сексуальному насилию в течение своей жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирной организации здравоохранения.

Насилие непропорционально сильно затрагивает женщин, живущих в странах с низким и ниже среднего уровнем доходов. По оценкам ВОЗ, 37% женщин, живущих в беднейших странах, сталкивались в своей жизни с физическим и/или сексуальным насилием со стороны партнера.

В регионах Океании, Южной Азии и Африки к югу от Сахары отмечаются самые высокие уровни распространенности насилия со стороны партнера среди женщин в возрасте 15–49 лет: от 33% до 51%. Самые низкие показатели наблюдаются в Европе (16–23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).

Молодые женщины подвергаются наибольшему риску недавнего насилия. Среди тех, кто состоял в отношениях, самые высокие показатели (16%) насилия со стороны интимного партнера за последние 12 месяцев наблюдались среди молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет.

В организации отмечают, что насилие со стороны партнера на сегодняшний день является самой распространенной формой насилия в отношении женщин во всем мире (затрагивает около 641 млн человек). Однако только 6% женщин во всем мире сообщают о нем, из-за чего реальные цифры жертв насилия могут быть гораздо выше.

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