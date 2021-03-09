В Николаеве мужчина в салоне троллейбуса избил женщину-водителя, ее госпитализировали

09.03.2021, 20:48, Новости дня

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В Николаеве в троллейбусе произошел конфликт двух женщин – водителя и пассажира. После этого неизвестный мужчина, на конечной остановке маршрута, избил сотрудницу в салоне общественного транспорта. Об этом 9 марта сообщал СВІДОК.info.

По данным издания, на одной из остановок зашла женщина, которая для оплаты проезда протянула водителю “сильно поврежденную” купюру номиналом пять гривен, но она отказалась принимать и попросила поискать другие деньги. Пассажир после этого дала 50 грн. Водитель передала сдачу и билет, на что женщина возмутилась, “ударила по кисти водителя и деньги разлетелись”. Она заявила, что водителя уволят, за нахождение в транспорте без маски, несмотря на то, что водитель была в маске. Пассажирка прокомпостировала билет и позже вышла на одной из остановок.

Когда троллейбус прибыл на конечную остановку, в салон забежал мужчина и начал наносить водителю удары, преимущественно по голове и руке, а затем скрылся на автомобиле “ВАЗ-2106”, рассказало издание.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области в Facebook сообщили о задержании злоумышленника. Он подтвердил, что у него произошел конфликт с водителем, однако заявил, что не бил женщину.

По словам полиции, водителя троллейбуса госпитализировали.

Задержанного передали следователям для установления обстоятельств инцидента.

https://www.facebook.com/mykolaivpolice/posts/1578884872322713

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