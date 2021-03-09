Протестующие в Ереване заблокировали здание парламента и заявили о планах блокировки других госучреждений

09.03.2021, 20:48, Новости дня

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Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане перекрыли улицу Демирчяна, установив на ней палатки, как и на проспекте Баграмяна, чем заблокировали входы в здание парламента. Об этом сообщает агентство “Новости-Армения”.

В ходе митинга произошли столкновения между протестующими и полицией, писало “Новости-Армения”. В частности, правоохранители пытались помешать демонстрантам заблокировать улицу Демирчяна и установить там палатки. Telegram-канал “Sputnik Армения” сообщал, что участников протеста под зданием парламента задерживали.

Кандидат в премьеры от оппозиционного “Движения за спасение Родины” Вазген Манукян заявил, что “парламент будет работать только тогда, когда придет принять достойное решение для нашего народа и государства”.

“От них требуется только собраться и потребовать отставки Пашиняна. Значит, они должны не суметь зайти в здание… Мы разобьем палатки, закроем вход, чтобы ни один депутат не мог пройти в здание”, – заявил он.

Представитель партии АРФ “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян сообщил, что протестующие будут блокировать и другие государственные здания. “Все те госинституты, которые осуществляют антинациональную, антигосударственную и антиконституционную деятельность, мы должны окружить и прекратить их деятельность”, – заявил он.

Сагателян сообщил, что они перекрывают проспект Баграмяна и улицу Демирчяна и намереваются не допустить продолжения работы парламента, поскольку, по мнению протестующих, его работа антиконституционна, антигосударственна и антинациональна.

Он также возложил часть ответственности за создавшуюся напряженность на президента. “Мы считаем, что не имеем президента и президентского института”, – сказал Сагателян.

Политик подчеркнул, что оппозиция не ожидает того, что армия к ней присоединится, хотя поддерживает ее.

В Армении на фоне противостояния Пашиняна с военными обострился политический кризис. В конце февраля по представлению Пашиняна был уволен заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян, который публично высмеял слова премьера о российском оружии, которое Армения использовала во время конфликта с Азербайджаном.

После этого Генштаб потребовал отставки Пашиняна, военные считают, что глава правительства больше не способен принимать адекватные решения. Пашинян назвал произошедшее “попыткой военного переворота” и инициировал отставку начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, но президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ. В ответ правящая партия “Мой шаг” заговорила о возможном импичменте Саркисяна.

За последние дни сторонники и противники Пашиняна провели несколько митингов в Ереване.

Бывший журналист Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

Оппозиция начала призывать Пашиняна уйти в отставку в прошлом году после шестинедельного вооруженного конфликта с Азербайджаном, в результате которого Армения потеряла контроль над частью Нагорного Карабаха.

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