Арьев о заявлениях Мендель про Порошенко: Не помню, чтобы в Украине пресс-секретарь президента опускался до хамства в сторону политических оппонентов

09.03.2021, 20:48, Новости дня

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Критикуя пятого президента Украины Петра Порошенко, пресс-секретарь действующего главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель опустилась до хамства, заявил на своей странице в Facebook народный депутат от “Европейской солидарности” Владимир Арьев.

“Не помню, чтобы в Украине пресс-секретарь президента опускался до хамства в сторону политических оппонентов. Были шпильки между политиками, были острые шпильки, было противостояние власти с оппозицией, временами с высоким напряжением. Оскорблений от президентских пресс-секретарей еще не было. Мендель смогла. Хотелось обрызгать грязью Порошенко? Получилось жалко и противно”, – написал Арьев.

По его словам, нынешняя власть привносит новшества, “только от них, в основном, попахивает”.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4150874761642015

В интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман Мендель заявила, что Порошенко не делает ничего полезного для государства.

“[Он] подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный”, – сказала Мендель.

Весной 2019 года Зеленский выиграл выборы президента Украины у на тот момент главы государства Порошенко. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%, они вышли во второй тур. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

В мае 2020 года Зеленский заявил, что, в отличие от своего предшественника, он – “честный и порядочный”. “Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент”, – сказал глава государства. Он отметил, что не готов сотрудничать “с олигархом Порошенко”.

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