 

В Москве водитель дорогого “Порше” пробил насквозь стену многоэтажной парковки

09.03.2021, 20:46, Разное
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На одной из столичных многоуровневых парковок произошёл курьёзный случай. Водитель дорогой немецкой иномарки буквально пробил насквозь стену здания.

Инцидент произошёл на улице Корабельная в районе Печатники. Водитель внедорожника Porsche Macan не справился с управлением и врезался в стену парковки с такой силой, что машина “продырявила”. По данным СМИ, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает “Общественная служба новостей”.



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