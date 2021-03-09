Подмосковный врач вправил ребенку вывих руки с помощью конфеты

09.03.2021, 20:46, Разное

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Травматолог-ортопед Видновской районной клинической больницы Рустам Эфендиев продемонстрировал настоящее чудо профессионализма. Врач вправил трёхлетнему ребёнку вывих с помощью конфеты.

Мальчик поступил в больницу с вывихом локтя и никому не давал притронуться к пострадавшей руки, включая врачей. Тогда травматолог пустил в ход изобретательность и смекалку: он протянул ребёнку конфету, а когда тот потянулся за ней здоровой рукой – протянул ещё одну и сделал шаг назад. В результате малыш был вынужден тянуться за ней больной рукой и его сустав встал на место, сообщает “Радио 1”