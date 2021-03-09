 

Ученые из Финляндии назвали сауну источником долголетия

09.03.2021, 20:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые, которые представляют Университет Восточной Финляндии, считают, что сауна является источником долголетия. К таким выводам они пришли после проведения масштабного исследования, которое длилось более 20 лет.
На протяжении этого периода исследователи наблюдали за 1 600 мужчинами среднего возраста. Все испытуемые страдали от повышенного артериального давления, которое было примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. Участников эксперимента исследователи разделили на три группы. Представители первой посещали сауну один раз в неделю, второй – от двух до трех раз, а третьей – от четырех до семи раз. За эти двадцать лет у 15% участников испытания развилась гипертония. У мужчин, которые ходили в сауну пару раз в неделю, на 24% сократилась вероятность повышенного давления. У тех представителей сильного пола, которые проводили время в финской сауне чаще – на 46%.

По словам ученых, эксперимент показал, что регулярное посещение сауны способно практически наполовину снизить давление у мужчин. Это приводит к тому, что снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а следовательно, ранней смерти от инфаркта или инсульта.

Источник: sterlegrad.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Мнение: Несерьезно!

31.07 / Мнение: О долгожданной катастрофе Америки

21.07 / Уронившие софит журналисты покалечили Светлану Светличную

14.01 / Американский гастроэнтеролог рассказала об особенностях работы пищеварительной системы

18.02 / Лопаты вместо волшебных палочек: как губернаторы заставляют людей верить им

02.12 / Проходимцы – Личное мнение

17.12 / Серию падений елок от сильного ветра в России сняли на видео

22.10 / «Люди не должны делать КТ в целях профилактики» – Минздрав

15.08 / Мнение: Точки кипения

08.09 / Мнение: Плохой Нью-Йорк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска