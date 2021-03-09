Ученые из Финляндии назвали сауну источником долголетия

09.03.2021, 20:44, Разное

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Ученые, которые представляют Университет Восточной Финляндии, считают, что сауна является источником долголетия. К таким выводам они пришли после проведения масштабного исследования, которое длилось более 20 лет.

На протяжении этого периода исследователи наблюдали за 1 600 мужчинами среднего возраста. Все испытуемые страдали от повышенного артериального давления, которое было примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. Участников эксперимента исследователи разделили на три группы. Представители первой посещали сауну один раз в неделю, второй – от двух до трех раз, а третьей – от четырех до семи раз. За эти двадцать лет у 15% участников испытания развилась гипертония. У мужчин, которые ходили в сауну пару раз в неделю, на 24% сократилась вероятность повышенного давления. У тех представителей сильного пола, которые проводили время в финской сауне чаще – на 46%.

По словам ученых, эксперимент показал, что регулярное посещение сауны способно практически наполовину снизить давление у мужчин. Это приводит к тому, что снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а следовательно, ранней смерти от инфаркта или инсульта.

Источник: sterlegrad.ru