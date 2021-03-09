 

Ученые назвали три ранних признака деменции

09.03.2021, 20:44, Разное
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Ученые рассказали о трех ранних признаках, которые могут свидетельствовать о деменции. О снижении когнитивных функций говорят проблемы, связанные с запоминанием новой информации.
Риск развития деменции существенно возрастает у людей старше 65 лет, но это не значит, что патология не может появиться у более молодых. Заболевание характеризуется повреждением нервных клеток головного мозга. По мере развития болезни у них пропадает возможность нормально общаться, в результате снижается качество умственной деятельности.

Первым ранним признаком деменции является неспособность узнавать ранее знакомые места. К тому же человеку становится сложно ориентировать на местности. Кроме того, о заболевании говорят трудности с обработкой информации, поступающей в головной мозг. Нередко у пациента теряется связь с реальностью. Например, пенсионер, находящийся дома, может начать собираться на работу. Некоторые люди теряют способность рассуждать и принимать решения.

Третий признак говорит о проблемах с коммуникацией. Человек начинает повторять ранее произнесенную информацию, ему становится трудно подобрать правильные слова в ходе разговора.

Иногда возникают изменения в поведении: открытые люди начинают быть более замкнутыми, разговорчивые не хотят принимать участие в той или иной беседе, наблюдаются перепады настроения, присутствует склонность к депрессии.

Источник: www.medikforum.ru



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