Поклонники восхитились праздничным фото Елены Кориковой

09.03.2021, 20:44, Разное

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Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова ведет достаточно закрытый и уединенный образ жизни. В Международный женский день актриса порадовала поклонников, опубликовав новое фото.

Елена Корикова позировала в белоснежной рубашке и с тюльпаном в руках, а на ее лицо падал луч солнца. Фолловеры восхитились этим кадром и отметили, что красота артистки с каждый годом стает более утонченной. Звезде «Бедной Насти» поклонники пожелали «цвести как чудесная роза и дальше». Несмотря на положительные комментарии, недавно актриса столкнулась с тем, что хейтеры обвинили ее в неудачной пластике лица. По их словам, в погоне за молодостью артистка утратила свою индивидуальность. Елену Корикову такие слухи возмутили, и она даже собиралась подать в суд на издания, которые распространяют не правдивую информацию в Сети.

На данный момент знаменитость проживает в доме в Черногории. Она уже давно не посещает светские мероприятия и не снимается в кино. По некоторым данным, летом 2019 года Елена Корикова тайно вышла замуж. Однако эти сведения актриса комментировать отказывается, как и общаться с журналистами.