Мнение: Про прослушку и Russia Today

09.03.2021, 20:36, Разное

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Какая скверная история под названием «Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский».

Если коротко, Леонида Гозмана пригласили на эфир Russia Today в программу Антона Красовскиого . Гозман повелся на, что программа пройдет в прямом эфире, и у него будет возможность сказать все, что он думает про Russia Today.

Перед тем, как ехать в студию Гозман позвонил «человеку, который про нашу пропаганду знает все — Игорю Яковенко, попросив его помощи в подборе убедительных фактов. Он дал мне очень ценные советы…».

Когда началась программа Красовский удивил Гозмана:

«Красовский в самом начале программы — в прямом эфире! — ерничая, заявил мне, что все они, мол, волнуются, что уже и из администрации Президента звонили, что еду я, мол, с досье на Russia Today, на Симоньян и на Путина, которое дал мне Яковенко!

С момента нашего разговора с Игорем Александровичем прошло четыре часа, ни он, ни я никому об этом не рассказывали.

Значит, нас прослушивали и мгновенно передали результаты прослушки в Russia Today. Вообще-то, у нас есть недействующий, конечно, но и никем не отмененный закон о тайне телефонных переговоров» (отсюда).

В общем, Гозман написал заявление в СКР, но я догадываюсь, что ему ответят. Думаю, что заявление зарегистрируют не как «заявление о преступлении», а как обращение. Через месяц Гозману напишут, что в его заявлении нет данных о совершении преступления, что Красовский пошутил, а Гозман принял шутку за чистую монету.

Или я ошибаюсь? И СКР возбудит уголовное дело и установит сотрудников ФСБ или МВД, которые осуществляли незаконную прослушку? И сурово накажет преступников?

Рис. отсюда

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