 

Прием статинов может вдвое снизить риск смертности от COVID-19

09.03.2021, 20:29, Разное
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Статины — это группа лекарств, понижающих уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Механизм действия связан с блокированием биосинтеза холестерина в печени. Как правило, статины назначают в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза.

Эти препараты также потенциально обладают противовоспалительным и противовирусным действием. Более ранние исследования показали, что прием статинов может улучшить состояние пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, который часто становится причиной смерти при COVID-19.

В новом исследовании группа кардиологов из Нью-Йорка сравнила показатели 648 госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые регулярно принимали статины до заражения, с 648 больными, не принимавшими эти препараты. 

Спустя месяц наблюдения 14,8% пациентов, принимавших статины, скончались. В то же время в контрольной группе уровень смертности составил 26,5%. После корректировки результатов с учетом различных факторов, таких как демографические характеристики и сопутствующие заболевания, ученые выяснили, что прием статинов снижает риск смертности пациентов в стационаре примерно на 50%.

Кроме того, у людей, которые принимали эти лекарства до заболевания, были более низкие воспалительные маркеры, в том числе реактивный S-белок.

На сегодняшний день это самое крупное исследование, в котором подтвердилась положительная связь между приемом статинов и снижением риска смертности от COVID-19, однако эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями. В частности, ученые не выяснили, сколько времени и в каких дозировках выжившие пациенты принимали эти лекарства.

«Если положительный эффект подтвердится, прием статинов может потенциально стать частью терапевтической стратегии в лечении COVID-19», – сообщили ученые.



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