 

«Сучка. Мразь. Нет слов» – Пользователи Twitter потребовали от Меган Маркл удалить сообщение о том, что у неё будет девочка

09.03.2021, 20:13, Разное
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На твит супруги принца Гарри, в котором она сообщила о том, что беременна девочкой, поступило более 150 тысяч жалоб от пользователей соцсети.

По мнению интернет-общественности, ребёнок должен определить свой пол самостоятельно в возрасте 18 лет.

Возмущённые пользователи требуют от Меган Маркл и принца Гарри удалить скандальный твит и принести публичные извинения за попытку насильственно определить пол их будущего ребёнка. Согласно британским законам, гендер фиксируется при получении паспорта в возрасте 18 лет, при этом ребёнок проходит экзамен на знание всевозможных разновидностей гендеров и сексуальных ориентаций.

В настоящее время петиция на имя королевы Елизаветы II с требованием осудить самоуправство супруги её внука набрала 100 тысяч подписей в Великобритании и странах Содружества. Сами супруги ситуацию пока не комментируют.

– Меня тоже в детстве назначили девочкой. Я до 30 лет носила платье и каблуки, вышла замуж и родила детей, и только потом поняла, что я мужчина по имени Джон, – пишет пользователь MaryJohn14.

– Определять свой гендер – право каждого человека, а не его родителей. Вы спросили у своей так называемой дочери, устраивает ли её бинарная идентификация? Вы ничем не отличаетесь от христиан, которые крестят младенцев без их согласия, – возмущается пользователь AbdullahLondon.

– Сучка. Мразь. Нет слов, – прокомментировала поведение Меган Маркл пользователь liza2.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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