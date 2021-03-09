 

Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети

09.03.2021, 20:26, Новости дня
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут направлять в Роскомнадзор представления о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете. Изменения внесены в том числе в закон о выборах депутатов Госдумы и в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС.

ЦИК РФ установит порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор. Комиссии также смогут устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.

В соответствии с законом регулируется механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Теперь владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления или же доступ к ресурсу будет ограничен.

Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ.



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