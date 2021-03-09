Мнение: «Как уничтожить мужчину», доля женщин-предпринимателей и желаемые зарплаты супругов

09.03.2021, 20:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. «Их нравы». В США выпустили книгу под названием «Как уничтожить мужчину прямо сейчас». В отзывах пишут, что это подробное руководство, как «испортить мужчине репутацию, ложно обвиняя его в совершении преступлений – естественно, в основном изнасилований и сексуальных домогательств». Предположительно, книгу написала женщина, доктор психологии:

https://spletnik.ru/blogs/chto_chitaem/186598_kak-unichtozhit-muzhchinu

На обложке в заголовке выделены буквы DAMN, складывающиеся в слово со значением «проклинать/осуждать».

2. Впечатляющая цифра. Более 40% предпринимателей в России — женщины:

https://lenta.ru/news/2021/03/05/jenpredprin/

Федеральная налоговая служба (ФНС) назвала долю россиянок, которые занимаются бизнесом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. Как подсчитали в ФНС, число предприятий малого бизнеса — 3,31 миллиона, а доля предпринимательниц — 1,33 миллиона, что составляет 40,2 процента.

«Наиболее популярной среди женщин-самозанятых является деятельность в сферах маркетинга и рекламы, сдачи в аренду квартир, репетиторства, парикмахерских услуг, услуг маникюра и педикюра, создании собственной продукции, дизайна интерьеров и пошива одежды», — говорится в сообщении. Одновременно в ФНС отметили, что женщины также занимаются и традиционно считающейся «мужской» работой: чинят автомобили и бытовую технику, перевозят грузы и ремонтируют сантехнику.

Мой опыт подсказывает, что в российском бизнесе дискриминации женщин нет: предвзятое иногда отношение к сотрудницам не распространяется на владелиц фирм.

3. Большинство российских женщин хотят, чтобы их мужчина зарабатывал значительно больше средней зарплаты по стране. Напротив, большинство российских мужчин будет вполне довольно средним или даже невысоким заработком у их половинки:

https://lenta.ru/news/2021/03/06/zp/

Большинство россиянок хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Этот вариант выбрали 36 процентов женщин. Еще четверть респонденток назвали желаемой зарплатой для мужчины 70-100 тысяч рублей. Каждая четвертая опрошенная сочла хорошей зарплатой 50-70 тысяч рублей, а 17 процентов россиянок проголосовали за вариант 30-50 тысяч рублей. На зарплату мужчины от 15 до 30 тысяч рублей согласились три процента женщин.

Самым распространенным вариантом для мужчин о желаемой зарплате партнерши стал вариант от 30 до 50 тысяч рублей. Почти 20 процентов россиян, хотели бы, чтобы их избранница зарабатывала 100 тысяч рублей, а каждого десятого респондента устроила бы сумма от 70 до 100 тысяч рублей.