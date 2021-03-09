Личное: “Использовать ситуацию для роста СЗ”

09.03.2021, 20:16, Разное

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Я вчера написала, что из-за обиды на отсутствие букетика или плохой букетик, женщины начинают косячить и снижать свою СЗ.

Начинают косячить – это значит они демонстративно “остывают”, собирают рот в куриную гузку, огрызаются, даже хамят, воротят нос в ответ на обращения, и вот так, косяк за косяком, не только гробят свою СЗ, но и поле их зарастает сорняками.

Я написала об этом вчера и предложила разбираться со своей шатающейся короной, а мужчин не грузить.

Но нет. Сегодня с утра несколько радостно-мстительных писем о том, как женщины обижены после 8 марта и как их корона-кровопийца теперь пирует.

Кажется, что мед по женскому сердцу разливается, когда они воротят свой нос, упиваясь “болью”, а мужчины встревоженно спрашивают, что случилось и что не так, переживают. В сто раз было бы лучше прямо сказать, что хотелось внимааания, но нет, так унижаться женщины не хотят, они хотят царить.

Разбирайте это письмо сами, друзья. Опишите, как корона автора сначала раздувалась, потом зашаталась, а теперь пирует. И расскажите, что будет дальше.

fraui

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Мое предыдущее письмо попадало на разбор https://evo-lutio.livejournal.com/1289999.html

Отрезвляюще. Увидела ясно своего Штурмана, жаждущего динамики и противную Жилетку. И хотя в действительности он мне ничего не рассказывал о проблемах в своей прежней семье (все описанные мной подробности он вкратце рассказал на одном из первых свиданий единожды), я поняла, что на самом деле очень ждала и хотела этого.

Я физически почувствовала как мои щипцы нависают над В. Переключилась на свои дела , попыталась сфокусироваться на том, что ему нравится. Так мы начали по выходным вместе готовить, я оставалась на ночь у него или он у меня, если дочка была у бабушки. В. всегда воодушевлялся и фотографировал процесс, ему вроди бы нравилось. Часто говорил, что как только он начинал думать о каком-то блюде, я сама его предлагала в качестве ужина. Всегда удивлялся, что оказывается готовить легко.

Мне же нравилось делать ему приятно и я старалась предлагать рецепты, из тех продуктов, которые он любит.

Постепенно его график с детьми устаканился и стал неделя- через неделю. В «детские» недели мы практически не общались, а в остальные дни активно переписывались, иногда ездили друг к другу на обед. Выходные обычно были нашими.

Праздники мы тоже проводили отдельно.

За время с моего предыдущего письма, В. официально развёлся.

О чувствах не говорил до недавнего времени. Сначала я начала называть его “Солнышком” и В. сказал, что я даже себе не представляю как глубоко его это трогает, ведь его никто никогда так ласково не называл. А пару недель назад, когда мы разговаривали о юности я спросила насколько он был тогда влюбчивым и он ответил, что любил всего три раза в жизни – девушку в институте, жену и сейчас. Потом правда добавил “наверное”. Я его тогда обняла, поцеловала, а когда он уехал, то написала:

Я: Люблю тебя, солнышко….

В: До мурашек….

И вот накануне 8 марта с субботы на воскресенье мы были у него, я привезла продукты, мы готовили, смотрели кино, во время секса я опять сказала что люблю, он промолчал…. На следующий день в обед он меня спрашивает:

В: А какие у тебя планы на завтра?

Я: В принципе никаких.

В: Может пообедаем или поужинаем вместе ? Хочу тебя поздравить, но у моего брата день рождения завтра. Он вроди бы не собирался отмечать т.к. ему исполняется 40 лет. Но если и будет ужин, то без поздравлений, а просто отметить 8ое марта.

Я: Конечно! Легко. Я могу в любое время.

Потом он звонил брату, что-то выяснял, а уже когда мы сели в машину когда он отвозил меня домой, спросил:

В: Ты не обидишься, если мы все-таки увидимся во вторник, а не завтра ? Я вечером пойду к брату на день рождения.

Я опешила и кажется выдавила из себя только улыбку. Старалась не наводить на лице кислые щи и перевела разговор на другое, но видимо получилось не очень.

В: Или может все-таки в обед встретимся?

Я: Я днем хочу к родителям поехать….думаю не получится.

В: Ты какая-то грустная..

Я: Да нет…..просто погода такая – всё серое, унылое. С солнышком веселее.

Я восприняла его предложение встретится в обед как вытянутое моим кислым видом и не захотела. Но моя корона слетела – я то думала, что он заедет… и мне было все-равно днем или вечером….тем более ранее он об этом говорил.

Вечером В. спросил все ли хорошо дома и что интересного я смотрю.

Я: Почему женщины убивают (сериал)

В: Серьезное кино

Я: А то!

Больше никто из нас не писал и спокойной ночи не желал.

На следующий день ближе к обеду В. позвонил:

В: Привет! Хочу тебя поздравить лично чтоб мое поздравление не потерялось среди горы остальных. Ты особенная женщина в моей жизни и хочу что б поздравление было особенным.

Я: Спасибо!

В: С весной тебя!

Я: Спасибо!

В: Ты какая-то грустная

Я: Нет…с чего мне быть грустной?

В: Ну голос какой-то….

Я: Все хорошо

В: Так может завтра встретимся?

Я: Нас на работе ребята в боулинг пригласили вечером

В: А в обед?

Я: В обед будет стол. Давай может в другой день? (никакого боулинга и стола не будет, во мне говорила обидушка)

В: (смеётся, а потом пауза)

Я: Спасибо за поздравления, сейчас уже буду бежать..

В: Ясно…есть планы?

Я: Да…нарисовались

В: Ясно… (молчание)

Я: Еще раз спасибо, мне пора бежать

Голос у него был виноватый, заискивающий какой-то. А с чего он взял про гору других поздравлений – вообще не понятно. Я никогда ничего подобного не озвучивала. Наверно комплимент хотел сделать таким образом.

Потом он еще что-то писал в течении дня, но меня обидушка не отпускала. Я отвечала, но через паузы, поцелуйчики проигнорировала. И вечером опять никто никому ничего не писал. Сегодня к обеду В. наисал первым Привет, пожелал приятного аппетита и уточняет будет ли боулинг.

И вот я не знаю как дальше себя вести, возможно как-то использовать данную ситуацию для роста СЗ ? Или я своей обидушкой накосячила так, что уже не поправить?

Сейчас я понимаю следующее – моя СЗ выше ноля, но явно ниже, чем я думала. Ведь он о чувствах не говорит, и на 8ое марта выбрал пойти к брату вечером на формальный ужин (они не очень близки), а желания заехать меня поздравить не было. Может мои признания в чувствах также являются щипцами для него?

Не хочу что б он испытывал жалось или вину по отношению ко мне.