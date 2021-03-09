Отец Меган Маркл осудил дочь за интервью Опре Уинфри: “Я не считаю королевскую семью расистами”

09.03.2021, 20:10, Разное

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Пока члены британской королевской семьи не спешат комментировать громкое интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое вышло на телеканале CBS в это воскресенье, родственники со стороны герцогини оказались более чем разговорчивы. Хотя, по информации авторитетного издания The Telegraph, королева Елизавета II уже записала официальное обращение на эту тему.

В новом выпуске утреннего шоу “Доброе утро, Британия” на телеканале ITV появился отец Меган — Томас Маркл. Он подробно прокомментировал многие реплики своей дочери, в частности, опроверг ее заявление о расизме в Букингемском дворце:

Я очень уважаю королевскую семью и не считаю их расистами. Не думаю, что британцы расисты. Вот лос-анджелесцы и калифорнийцы — да, но британцы другие. Вопрос о том, какого цвета будет ребенок или насколько темным будет его кожа — скорее всего, просто чей-то глупый вопрос. Кто-то просто сказал, не подумав, но это не значит, что британцы — расисты.

Томас Маркл

Также Томас выразил огорчение тем фактом, что его дочь хотела покончить с собой:

Если бы я знал, что у нее психологические проблемы, я был бы рядом с ней… Но она старательно избегала общения со мной и остальной родней, когда переехала в США.

Отец Меган осудил выход интервью на экраны в столь непростое для британской королевской семьи время:

Они переборщили, как минимум, должны были выждать какое-то время… К тому же принц Филипп нездоров.

Еще, по словам мужчины, он не перестанет предпринимать все возможное, чтобы наладить коммуникацию с дочерью, к тому же теперь она “живет в 70 милях от него”. В конце своей речи он даже пригрозил ей еще одним интервью:

Суть в том, что я никогда не получал ответа от Меган и Гарри ни в каком виде. В основном, все то, что я делаю — выступаю в СМИ, хожу на интервью — я делаю с целью достучаться до дочери. Я буду продолжать общаться со СМИ, пока они не поговорят со мной. И если я не получу ответа в течение 30 дней, я выступлю снова. Когда они решат поговорить со мной, я перестану разговаривать с прессой… Я хотел бы извиниться за то, что сделал, но это было два года назад. И я пытался это исправить. Но эти истории в газете возникают потому, что я ничего от них не слышу.

Напомним, отец Меган Маркл — личность спорная и даже одиозная. С момента, как его дочь стала членом королевской семьи, он регулярно ищет поводы заявить о себе в СМИ.Его отношения с дочерью окончательно испортились в 2018-м после его многочисленных интервью, нелицеприятных высказываний в адрес королевской семьи и продаже собственных фото перед свадьбой Меган ради наживы. Мужчина даже грозил британской королевской семье судом, если те откажут ему во встречах с внуком.

В 2019 году он передал газете Daily Mail письмо, которое Меган написала ему, а спустя полгода объяснил, почему он так сделал. В нем на пяти страницах она рассказала, что ее сердце разбито “на миллион осколков”. Позже она опровергла обвинения в том, что не помогает отцу и не уделяет ему должного внимания. Цитаты из письма опубликованы здесь. Кстати, в середине февраля 2021-го Меган все-таки выиграла суд над таблоидом и его признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Сама Меган не раз заявляла, что не понимает, зачем Томас общается с таблоидами, поливает грязью ее и принца Гарри. В июле прошлого года Томас заявил, что не гордится ее поступком, имея в виду “мегзит”.

Меган Маркл с отцом