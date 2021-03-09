 

После инцидента с покусанным сотрудником службы безопасности овчарок Байдена вернули домой

09.03.2021, 20:04, Новости дня
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Двух немецких овчарок, которые вскоре после инаугурации Джо Байдена переехали в Белый дом, отправили обратно в штат Делавэр, в резиденцию семейства Байденов, передаёт CNN. Произошло это после того, как одна из собак покусала сотрудника службы безопасности Белого дома.


Reuters

Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США и первой леди, на прошлой неделе были возвращены в дом семейства Байденов в Делавэре после агрессивного поведения собак в Белом доме, пишет CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.

Инцидент произошёл с псом по кличке Мейджор, которого Джо Байден взял из приюта в Делавэре в ноябре 2018 года. По имеющейся информации, собака покусала сотрудника службы безопасности Белого дома.

Точное состояние жертвы неизвестно, однако эпизод был настолько серьёзным, что собаки были впоследствии перевезены в Уилмингтон, штат Делавэр, где они и остаются до сих пор.

Трёхлетний Мейджор — младшая из двух овчарок Байдена, — как известно, неоднократно демонстрировал возбуждённое поведение, в том числе прыгал, лаял и «бросался» на сотрудников Белого дома, а также представителей службы безопасности, пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Старшая из собак Байдена, Чэмп, которому примерно 13 лет, физически уже не так активен из-за своего преклонного возраста.

Чэмп и Мейджор переехали в Белый дом в январе этого года, менее чем через неделю после инаугурации Джо Байдена, напоминает издание.



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