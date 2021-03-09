В Германии в некоторых федеральных землях вновь заработали спортзалы

09.03.2021, 20:04, Новости дня

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Поскольку, по заявлениям немецких властей, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в некоторых федеральных землях Германии вновь заработали спортзалы. Как передаёт Euronews, в стране снизился уровень смертности от коронавируса, число пациентов в реанимационных отделениях также идёт на убыль.

В Германии в некоторых федеральных землях вновь заработали спортзалы. Ситуация с COVID-19 в стране, по словам властей, стабилизировалась: на 100 тысяч жителей приходится примерно 50 случаев заражения. Снизился уровень смертности от коронавируса. Число пациентов в реанимационных отделениях идёт на убыль.

МУЖЧИНА: Конечно, это здорово — наконец, снова нормально заниматься спортом после трёх месяцев просто бега и отжиманий дома. Несмотря на то что остаются ограничения: маски и прочее, — это всё-таки глоток свободы.

Франция, власти которой попали под шквал критики за медленный старт вакцинации, резко ускорила её темпы. По стране открыты сотни работающих даже по субботам прививочных центров. В них переоборудовали четыре крупных военных госпиталя.

«Долой маски!», «Да здравствует свобода!» — лозунги, с которыми около 3000 демонстрантов собрались перед зданием правительства в столице Румынии в знак протеста против вакцинации и введения «вакцинных паспортов». Накануне решением властей в Бухаресте уже не впервые закрылись бары и рестораны как минимум на две недели.

Италия стала первой страной в Европе с числом смертей от коронавируса, превысившим 100 тысяч. С римского вокзала Термини отправился поезд с необходимым для вакцинации медицинским оборудованием. По плану, там будут прививать по полторы тысячи итальянцев в день. Из-за роста числа заражений два региона помещены в оранжевую зону, один — Кампания — в красную.

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.