 

Эксперты компании Zimperium выявили десятки тысяч опасных для мобильных устройств приложений

09.03.2021, 20:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Не сотни или тысячи, а десятки тысяч потенциально опасных приложений сейчас можно скачать на устройства, работающие на операционных системах Android и iOS.

К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности из компании Zimperium после того, как они исследовали современный рынок программного обеспечения.

Всего же для данного вида мобильных гаджетов рынок предлагает около 1,3 млн различных приложений, уточняют специалисты. Доля зараженный различными вредоносами программ относительно невелика. Однако количество опасных приложений все же заставляет напомнить обычным пользователям, что не стоит устанавливать на свои смартфоны все подряд. Серьезные уязвимости обнаружены в 84 тыс. приложениях для Android и в 47 тысячах для iOS.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Пригожин объяснил призыв Бузовой к легализации однополых браков

04.02 / Синоптики рассказали о погоде в столице

19.09 / VOAэкспресс 19 сентября 2020

13.02 / В Харьковской области столкнулись грузовики Renault и “Газель”. Погибли оба водителя

30.12 / Россия активизирует строительство “Северного потока – 2” до ужесточения санкций США

07.09 / Во Владикавказе открылась самая большая школа в Северной Осетии

11.12 / Евросоюз согласовал годовой бюджет и финансовый пакет восстановления экономики после коронавируса на €1,8 трлн

20.09 / Земле грозит засуха

08.08 / Хвоя поможет в лечении от вирусов

05.02 / Во время пожара в запорожской больнице погиб экс-командир воинской части

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска