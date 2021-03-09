Эксперты компании Zimperium выявили десятки тысяч опасных для мобильных устройств приложений

09.03.2021, 20:02, Новости дня

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Не сотни или тысячи, а десятки тысяч потенциально опасных приложений сейчас можно скачать на устройства, работающие на операционных системах Android и iOS.

К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности из компании Zimperium после того, как они исследовали современный рынок программного обеспечения.

Всего же для данного вида мобильных гаджетов рынок предлагает около 1,3 млн различных приложений, уточняют специалисты. Доля зараженный различными вредоносами программ относительно невелика. Однако количество опасных приложений все же заставляет напомнить обычным пользователям, что не стоит устанавливать на свои смартфоны все подряд. Серьезные уязвимости обнаружены в 84 тыс. приложениях для Android и в 47 тысячах для iOS.