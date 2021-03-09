Названы особенности нового смартфона Moto G10 Power

09.03.2021, 20:02, Новости дня

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В компании Motorola сообщили в выпуске новой модели смартфона с улучшенными техническими характеристиками. В частности, Moto G10 Power получит более емкую аккумуляторную батарею. Показатель достигнет 6000 мАч.

Кроме того, производитель оснастит гаджет высококачественной основной камерой, которая сможет делать снимки с разрешением до 48 Мп.

С новой более емкой батареей пользователь сможет просматривать видео в автономном режиме до 23 часов без потребности подзарядки, отмечают специалисты. Если при этом вы будете поддерживать интернет-соединение, то время автономной работы составит до 20 часов. Больше технических подробностей представители компании обещают опубликовать в ближайшее время.