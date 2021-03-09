Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

09.03.2021, 19:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экспертный центр Минздрава Украины рекомендовал зарегистрировать китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac (CoronaVac). Об этом в пресс-службе центра сообщили Общественному.

В центре сообщили, что пока в системе нет информации о самой регистрации препарата. Там пояснили, что центр рекомендует Минздраву зарегистрировать вакцину для экстренного медицинского применения, а решение о регистрации принимает министерство.

Глава отдела маркетинга фирмы-поставщика препарата “Лекхим” Элеонора Мельник сказала журналистам, что окончательные документы о регистрации еще не подписаны, но до выхода статьи на сайте Общественного “Интерфакс-Украина” опубликовало материал, в котором говорится, что вакцину уже зарегистрировали. Агентство ссылалось на информацию “Лекхима”.

Reuters пишет, что Минздрав одобрил препарат.

Украинская компания “Лекхим” получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Минздрав планирует закупить у нее 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Ожидалось, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля, но этого не произошло. Глава Минздрава Максим Степанов говорил 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. Позже в “Лекхиме” сообщили, что поставят препарат до 15 марта.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. В “Лекхиме” заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

До сегодняшнего дня в стране были зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 9 марта в Украине были привиты 19 118 человек. За минувшие сутки в стране ввели 1171 дозу вакцины от коронавируса.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—