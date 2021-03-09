Друг Grosu Полянский заявил, что переехал из России в Украину

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09.03.2021, 19:58, Новости дня
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Российский актер Роман Полянский в эфире передачи “Світське життя”, которая 6 марта вышла на канале “1+1”, заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык.

По словам Полянского, половина его предков – украинцы.

Отвечая на вопрос ведущей, живет ли он вместе с украинской певицей Grosu, Полянский ответил утвердительно.

“Да, в Киеве. Конечно, естественно”, – сообщил он.

На уточняющий вопрос, проживают ли они в одной квартире, Полянский не ответил.

В свою очередь, Grosu назвала Полянского партнером по съемочной площадке.

“Мы сейчас снимаемся вместе: он у меня, я в его фильме. У нас сейчас такое коллективное производство. Короче, мы все вместе делаем”, – резюмировала она.

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”.

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011).

Актер снимался в клипах Grosu. Пара вместе провела новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом.

Накануне Дня влюбленных Grosu презентовала совместный клип с Полянским о любви. После премьеры артистка пожелала подписчикам быть такими же счастливыми, как они с Полянским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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