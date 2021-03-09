В Одессе подожгли двери Пенсионного фонда

09.03.2021, 19:58, Новости дня

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В Приморском районе Одессы 54-летняя местная жительница подожгла двери здания. Об этом сообщает местное управление полиции.

По данным местного издания “Думская”, пострадала дверь областного управления Пенсионного фонда. Женщина объяснила свои действия тем, что недовольна мизерной пенсией. Идет речь о потенциальной пенсии по старости (пенсионного возраста женщина еще не достигла) или по другим основаниям, не уточняется. У поджигательницы изъяли бутылку с остатками горючего вещества.

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь вовремя потушили спасатели, повреждена нижняя часть двери. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу.

В соответствии с реформой, в 60 лет смогут выходить на пенсию те, кто по состоянию на 1 января 2018 года заработал 25 лет страхового стажа. В 63 года будут выходить на пенсию те, кто по состоянию на 1 января 2018 года заработал 15 лет страхового стажа, однако менее 25 лет. В 65 лет на пенсию отправятся те, кто на 1 января 2019 года получил 15 лет страхового стажа, однако менее 16 лет.

Необходимый для выхода на пенсию минимальный стаж ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.

Лицам, которые не заработают 15 лет стажа, государственную социальную помощь назначат по достижении 65 лет.

В рамках сотрудничества с МВФ Украина взяла на себя обязательство продолжать внедренную в 2017 году пенсионную реформу “с целью замедления притока новых пенсионеров”.

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