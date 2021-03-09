 

Труханов: В основе новой транспортной концепции Одессы находятся человек и качество его жизни

09.03.2021, 19:58, Новости дня
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В Одессе презентовали новую концепцию организации дорожного движения, которая должна приблизить систему общественного транспорта Одессы к европейским стандартам, рассказал мэр города Геннадий Труханов. Об этом 9 марта пишут “Українські новини”. 

Агентство отмечает, что в областном центре уже провели реформу общественного транспорта, который уже конкурирует с частными маршрутными такси.

“Мы одними из первых в стране стали работать с европейскими партнерами, а также активно интегрироваться в общую европейскую транспортную систему. Представленная программа обеспечит еще больший темп приведения общественного транспорта Одессы к евростандартам”, – отметил Труханов.

Он добавил, что если программа будет внедрена, через пять лет город получит “принципиально новое” качество муниципальных услуг и качество жизни горожан.

“Существующая транспортная логистика досталась нам еще с советских времен. В ХХІ веке она безнадежно устарела. Очевидно, что пытаться продлить жизненный цикл уже нежизнеспособных систем с помощью латания дыр гораздо проще. Но мы уже давно отказались от подобной тактики. Я надеюсь, что у тех управленцев, которые придут после нас, будет возможность развивать и улучшать то, что сегодня начинаем мы, – сказал городской голова. – В основе новой транспортной концепции находятся человек и качество его жизни. Не только эта программа, но и все остальные решения мы принимаем, исходя из реальных потребностей города”.

Труханов поручил главам профильных департаментов подготовить программу для рассмотрения на сессии горсовета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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