Володин: Расширение федеральной части партсписков полезно для оппозиции

09.03.2021, 19:56, Разное

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Партийно-политическая система России не стоит на месте, отметил спикер. Расширение партийных списков добавит устойчивости партиям b будет полезно для оппозиции, уверен Володин.

В пример председатель ГД привел “Справедливую Россию”, которая объединилась с партиями “За правду” и “Патриоты России”.

Актуально это и для ЛДПР как для политсилы лидерского типа, считает Володин. Что касается КПРФ, то коммунисты шире представлены в регионах, но сильные позиции имеют не везде, заметил спикер Госдумы.

“Единая Россия” же и без того активно работает в субъектах Федерации, добавил он.

Предложение о расширении федеральных партсписков укладывается в тренд усиления ведущих партий страны – так называемой большой четверки (“ЕР”, КПРФ, ЛДПР и СР), сказал Володин.

“Это добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной», — уверен председатель ГД.