Вымирание неандертальцев в Европе произошло на 20 000 лет раньше, чем считалось ранее

09.03.2021, 19:54, Разное

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Ученые установили, что неандертальцы вымерли на 20 000 лет раньше, чем считалось до этого. Новую датировку исчезновения древних приматов из Европы удалось определить благодаря радиоуглеродному исследованию плечевой кости вымершего представителя рода люди.

Ранее эксперты полагали, что последние неандертальцы, проживавшие в Северо-Западной части Европы (сейчас здесь находится Бельгия), исчезли 23 880 лет назад. Но многие исследователи сомневались, что эта датировка отображает реальность. Например, на результаты могло повлиять загрязнение почвы. А поскольку сегодня определенно сказать, по какой причине вымерли эти приматы нельзя, то установление точной даты их исчезновения для ученых является главной задачей.

Новый радиоуглеродный анализ плечевой кости неандертальца, найденной в бельгийской пещере, провела международная группа ученых из Великобритании, Бельгии, Германии и других стран Европы. Предварительно они очистили образцы от инородных включений. Результаты показали, что с вероятностью более 95% неандертальцы исчезли из Европы в диапазоне от 44 200 до 40 600 лет назад.

Источник: ekovolga.com