 

Вымирание неандертальцев в Европе произошло на 20 000 лет раньше, чем считалось ранее

09.03.2021, 19:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые установили, что неандертальцы вымерли на 20 000 лет раньше, чем считалось до этого. Новую датировку исчезновения древних приматов из Европы удалось определить благодаря радиоуглеродному исследованию плечевой кости вымершего представителя рода люди.
Ранее эксперты полагали, что последние неандертальцы, проживавшие в Северо-Западной части Европы (сейчас здесь находится Бельгия), исчезли 23 880 лет назад. Но многие исследователи сомневались, что эта датировка отображает реальность. Например, на результаты могло повлиять загрязнение почвы. А поскольку сегодня определенно сказать, по какой причине вымерли эти приматы нельзя, то установление точной даты их исчезновения для ученых является главной задачей.

Новый радиоуглеродный анализ плечевой кости неандертальца, найденной в бельгийской пещере, провела международная группа ученых из Великобритании, Бельгии, Германии и других стран Европы. Предварительно они очистили образцы от инородных включений. Результаты показали, что с вероятностью более 95% неандертальцы исчезли из Европы в диапазоне от 44 200 до 40 600 лет назад.

Источник: ekovolga.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Россия и Запад могут объединиться для свержения Лукашенко

27.08 / Мнение: Если бы Зеленский был Трампом

06.01 / Outer Russia: «внешняя Россия»

13.11 / Экстремально похудевшая дочь Толкалиной и Кончаловского показала фигуру в нижнем белье

18.08 / Для борьбы с коронавирусом “Россия производит вакцину, а Индия назойливо предлагает дурацкие аюрведические снадобья”

03.03 / Эвелину Бледанс раскритиковали за откровенное фото

01.07 / Мнение: О русофобии

20.08 / Архивы августа: Как маленький русский корабль испугал огромную германскую эскадру

18.02 / Первыми продуктовые карточки в России получат депутаты Госдумы

04.01 / Остались двое детей и беременная жена – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска