Поклонники раскритиковали Любовь Успенскую за снимок без белья

09.03.2021, 19:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Международный женский день Любовь Успенская опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок в облегающем ярком платье. Поклонники удивились тому, что певица решила не надевать нижнее белье, раскритиковав ее за слишком откровенное фото.

Любовь Успенская позировала, стоя не белоснежной лестнице в коротком платье салатового цвета. Она продемонстрировала стройную фигуру и подтянутую грудь. Однако многие фолловеры сочли, что этот наряд слишком облегающий и не подходит ей по возрасту. В комментариях многие написали, что 66-летней певице неприлично не носить бюстгальтер и так откровенно «заигрывать» с поклонниками. «Королеву шансона» даже назвали «надувной куклой», призвав больше не обращаться к пластическому хирургу. Недавно исполнительница песни «Карусель» изменила форму ягодиц, которые стали более подтянутыми и округлыми.

В своем поздравлении с 8 Марта Любовь Успенская пожелала представительницам прекрасного пола настоящего «материнского и женского счастья». Артистка считает, что каждая жительница – «это целая планета, которая достойна уважения и любви».