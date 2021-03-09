Мэр украинского города рассказал о критической ситуации с коронавирусом

09.03.2021, 19:54, Разное

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскрыл реальную ситуацию в стране в борьбе с коронавирусом. По словам главы украинского города, условия с COVID-19 можно назвать критическими.

Коронавирус, начавшись в 2019 году, за короткое время перерос в пандемию планетарного масштаба. После первой волны заболевания, начались вспышки мутировавших штаммов инфекции. Несмотря на начавшуюся по всему миру вакцинацию, не все страны смогли успешно бороться с летальным недугом. Так, на Украине закупка препаратов для профилактики COVID-19 привела к ряду скандалов, кроме того, сами прививки начали делать только недавно, а скорость вакцинации оставляет желать лучшего.

Мэр западноукраинского Ивано-Франковская раскрыл истинную ситуацию с противостоянием коронавирусу. С его слов, в городе критически не хватает как вакцины, так и лекарств, а свободных койкомест в местных больницах уже практически не осталось. На странице своего профиля в соцсети Facebook Руслан Марцинкив написал, что медицинской сфере города в настоящее время грозит коллапс.

Всего за несколько последних дней здесь было зафиксировано максимальное количество зараженных Sars-cov-2. Также критически возросло число смертельных исходов. Однако госпитали и больницы уже сейчас перегружены более, чем на 100 процентов. Дальше заболевших попросту некуда будет класть на лечение, так как весь потенциал областного центра исчерпан. С момента начала пандемии в области умерли порядка 1300 человек, заболевших было выявлено почти 70 тысяч человек.

При этом градоначальник добавил, что ситуация все же не совсем безвыходная. Спасти ее может руководство области, немедленно выделив для пациентов один из этажей кардиологического центра. Напомним, сейчас область вместе с несколькими другими находится в так называемой «красной зоне» с наиболее жестким карантином. На въездах в регион установлены блокпосты, все передвижения в населенных пунктах строго контролируются.

Источник: lenta.ru