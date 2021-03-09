Постковидный синдром часто развивается у тех, кто перенес COVID-19 без симптомов

09.03.2021, 19:42, Разное

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Авторы нового исследования фокусировались на людях, которые были инфицированы коронавирусом, но не требовали госпитализации. Они проанализировали истории болезни 1407 жителей Калифорнии, у которых был положительный ПЦР-тест на SARS-CoV-2. Спустя 60 дней у 27% из них все еще были симптомы постковидного синдрома, включая одышку, кашель, боль в грудной клетке или животе. Из 34 детей, данные которых включили в исследование, долгий ковид развился у 11.

Примерно у трети людей с длительными нарушениями после перенесенной инфекции не было симптомов COVID-19 в течение 10 дней после положительного ПЦР-теста на коронавирус, то есть, острый период у них прошел бессимптомно. Ученые отмечают, что исследование «захватило» лишь небольшое количество бессимптомных пациентов, поскольку те редко проходят тесты на коронавирус.

Ученые выделили кластеры симптомов постковидного синдрома (группы проявлений, которые часто встречались вместе):

Одышка, тревожность, учащенное сердцебиение, головная боль, боль в животе.

Кашель, усталость, расстройство вкуса, мышечная боль, тошнота.

Лихорадка, головная боль, мышечная боль, учащенное сердцебиение, боль в животе.

Боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, тревожность, бессонница.

Диарея, боль в животе, усталость, тошнота, головная боль.

Авторы обнаружили связь между некоторыми симптомами острой фазы COVID-19 с развитием определенных кластеров симптомов. Например, бессонница была связана с частым развитием кластеров 2 и 4 (кашля и боли в грудной клетке).

Одна из сильных сторон новой научной работы – ученые не рассматривали симптомы, которые были у участников исследования в течение года до заболевания COVID-19. То есть, они учитывали только те симптомы, которые появились после перенесенной инфекции. Это стало возможно благодаря доступу к полным электронным историям болезни.

Большая часть предыдущих исследований, рассматривала особенности долгого ковида у людей, которые были госпитализированы по поводу коронавирусной инфекции. В одном из немногочисленных исследований амбулаторных пациентов с постковидным синдромом ученые показали, что спустя 45 дней хотя бы один симптом остается у трети человек.

«У многих людей, у которых COVID-19 протекал бессимптомно, развивается постковидный синдром. Он не всегда совпадает с тяжестью симптомов в острой фазе болезни. У людей без симптомов все еще может быть очень агрессивный иммунный ответ на инфекцию», – сказал The New York Times профессор Дэвид Путрино (David Putrino) из Медицинского центра Маунт Синай, который не принимал участия в новом исследовании. Ранее группа исследователей с его участием провела менее крупное исследование по этой теме.