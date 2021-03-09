 

Названа дата открытия Греции для туристов

09.03.2021, 19:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Греция намерена открыть границы для туристов к 14 мая, сообщил греческий министр туризма Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB 2021.

Греция, по словам министра, планирует принимать с 14 мая туристов не только из стран Евросоюза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

Теохарис подчеркнул, что все эти планы будут реализованы с учетом условий пандемии. Обращаясь к потенциальным туристам, он сказал, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. В этом контексте туристы должны отвечать следующим условиям: пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.

При этом министр отметил, что все туристы могут пройти выборочную проверку, как это было в прошлом году. Важным отличием по сравнению с прошлым годом является использование экспресс-теста, что означает, что не потребуется временная изоляция на 24 часа в ожидании итогов анализов. В этом году диагноз будет поставлен незамедлительно, а в случае необходимости турист переведен в соответствующее учреждение, сообщил министр. Он подчеркнул, что все расходы несет греческое государство, дополнительных расходов для иностранных гостей не будет.

По его словам, санитарные правила, которые применяются к гражданам Греции, также без различий и исключений распространяются на гостей страны.

Туристический сезон 2021 года, по его совам, будет проходить под девизом All you want is Greece («Все, что вы хотите, – это Греция»), приглашая международную общественность приехать в Грецию в этом году на отдых. «С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм», – сообщил Теохарис, отметив, что Грецию посетили в общей сложности более 6 млн туристов в прошлом году.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Медведев обсудил с Лукашенко сотрудничество РФ и Белоруссии

18.11 / Onuka назвала главное преимущество публичности

19.10 / Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля

30.07 / Трамп предложил перенести президентские выборы в США

23.02 / Посольство в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19

21.09 / СНБ Армении начала расследование после статьи о «пророссийских агентах»

18.09 / Журнал Lancet опубликовал ответ российских ученых по «Спутник V»

10.12 / Американист указал на сильнейший конституционный кризис в США

21.08 / США ввели новые санкции против Сирии

17.07 / Вирусолог : COVID-19 оказался не таким страшным, как казался в апреле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска